Россия открывает границы еще с тремя странами

Российские власти одобрили возобновление авиасообщения с Египтом, ОАЭ и на Мальдивами.

Согласно документу, который подписал премьер-министр, три рейса в неделю будут летать в Каир, еще два рейса — в Дубай, два - в аэропорт Велана.

Чаще будут летать самолеты в Швейцарию (четыре в неделю).

Также с начала августа россияне могут посетить Турцию, Танзанию, Великобританию. Въезд россиянам разрешили также Сербия, Хорватия и Черногория.

Решение об открытии границ принимается на основе данных по заболеваемости коронавирусом на 100 тыс. человек.