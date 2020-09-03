Россия открывает границы еще с тремя странами

Российские власти одобрили возобновление авиасообщения с Египтом, ОАЭ и на Мальдивами.
Согласно документу, который подписал премьер-министр, три рейса в неделю будут летать в Каир, еще два рейса — в Дубай, два - в аэропорт Велана.
Чаще будут летать самолеты в Швейцарию (четыре в неделю).
Также с начала августа россияне могут посетить Турцию, Танзанию, Великобританию. Въезд россиянам разрешили также Сербия, Хорватия и Черногория.
Решение об открытии границ принимается на основе данных по заболеваемости коронавирусом на 100 тыс. человек.