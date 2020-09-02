Эксперты рассказали, сколько в организме живут антитела к коронавирусу

Подавляющее большинство жителей Исландии, переболевших коронавирусом, сохраняет уровень антител на высоком уровне в течение четырех месяцев. К такому выводу пришли сотрудники исландской генетической компании deCode Genetics.

Ученые замерили уровень антител у свыше 30 тыс. жителей острова.

У 56% заболевших инфекция обнаружена с помощью теста PCR. Еще у 30% исландцев болезнь диагностировали после выздоровления.

Ученые пришли к выводу, что тесты на антитела дешевле тестов на коронавирус и могут стать экономичной альтернативой.

При этом большинство экспертов уверены, что только вакцина сможет окончательно остановить пандемию.