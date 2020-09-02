Кинотеатрам и фудкортам дали добро на открытие

Театры, кинотеатры и фуд-корты заработают в Петербурге с 12 сентября, решил Смольный. Губернатор северной столицы уже подписал соответствующий указ.

Между тем, согласно постановлению, сохраняется запрет на массовые мероприятия для несовершеннолетних - до 20 сентября.

В социальных учреждениях допускается проведение групповых занятий численностью не более 10 человек.

Во вновь открывшихся кинотеатрах и ресторанных двориках нужно будет соблюдать дистанцию и носить маски.

В указ о мерах борьбы с коронавирусом также внесены пункты о домах отдыха и санаториях: сняты запреты на бронирование номеров и размещение граждан.

В бассейны, фитнес-центры и библиотеки можно будет попасть без предварительной записи.

Кроме того, снимается запрет на бронирование, приём и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаториях и других объектах санаторно-курортного лечения и отдыха. Отменяется предварительная запись для посетителей бассейнов, фитнес-центров, библиотек и архивов.

Власти Петербурга намерены контролировать соблюдение организациями санитарных предписаний.

Напомним, что владельцы кинотеатров и общепита в ТЦ на прошлой неделе направили в Смольный запрос на открытие - бизнес переживает не лучшие времена.