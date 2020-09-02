Эксперт рассказал, когда можно перестать носить маски

Начинать постепенный отказ от ношения медицинских масок можно будет только в январе 2021 года. Такое мнение высказал вирусолог, член-корреспондент РАН Александр Лукашев.

По его словам, делать это раньше было бы преждевременным.

Лукашев указал, что коронавирус пока продолжает распространяться, хоть и не лавинообразно. В настоящее время пандемия находится под контролем.

Напомним, с начала всплеска заболеваемости в РФ весной этого года ношение масок в общественных местах (в магазинах, транспорте и т.д.) стало обязательным. Не всегда граждане соблюдали рекомендации по ношению СИЗ.