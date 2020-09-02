В Петербурге прибавилось 189 новых заболевших коронавирусом

В Санкт-Петербурге зафиксировано 189 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Выздоровели на 2 сентября 106 человек, а скончался 21.

В целом в РФ за последние сутки заболели 4 952 человека. 115 летальных случаев, 5 464 случая выздоровления.

Число случаев в России за все время пандемии превысило миллион. Умерли свыше 17,4 тыс. человек. Выписаны по выздоровлению 821,1 тыс.

В Санкт-Петербурге, между тем, начался учебный год. Школы начали образовательный процесс в очном формате.

Не устраивать дистанционное обучение для школьников решено по всей стране. В случае новой вспышки заболеваемости существует вариант проведения занятий в онлайн-формате.