В Смольном объяснили, почему заболевших коронавирусом петербуржцев стало больше

Глава комздрава Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец отметил увеличение новых случаев заболевания коронавирусом по сравнению с предыдущей неделей. Если ранее в среднем показатель был на уровне 160, то на этой неделе - 180.

По словам чиновника, сказалось на количестве зараженных возващение жителей Петербурга из отпусков - многие побывали в регионах с худшей эпидемиологической обстановкой.

Лисовец отметил, что медучреждения готовы к возможной второй волне, однако пока признаков ее появления нет. При этом, указал чиновник, больницы Петербурга запасаются СИЗ и медикаментами, также продолжается наращивание койко-фонда - планируется довести его до 13 тыс. мест.

Кроме того, комздрав готов вновь перепрофилировать больницы в случае необходимости.

Напомним, сегодня утром оперштаб озвучил цифру в 186 новых заболевших в северной столице.