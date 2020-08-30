Южная Осетия готова открыть границы для россиян через две недели

Южная Осетия планирует 15 сентября открыть границу с Россией. Об этом сообщили в пресс-службе президента республики Анатолия Бибилова, пишет ТАСС.

Бибилов отметил, что дорогу пора открывать "без ограничений".

По его словам, границу могут открыть и раньше, если удастся быстрее согласовать условия с российской стороной.

Он напомнил о начале учебного года и дал поручение медикам быть готовыми принимать больных. В случае новой вспышки руководство Южной Осетии готово вновь ввести ограничения.

За все время пандемии в ЮО заболели 90 человек. За последние 1,5 месяца был зарегистрирован 1 случай заражения.