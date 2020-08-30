Итальянских врачей покусали больные коронавирусом мигранты

Мигранты из Нигерии с положительным тестом на COVID-19 напали на врачей в военном госпитале в Риме, пытаясь осуществить побег из клиники.

Как пишет РИА Новости, мужчина и две женщины сначала потребовали выписать их из больницы, а после отказа устроили драку с персоналом, не только размахивая кулаками, но и используя зубы. На место происшествия прибыли карабинеры. Только правоохранителям удалось прекратить потасовку и усмирить пациентов.

Несколько медиков и военных в госпитале получили травмы.

По данным местных СМИ, возмущение мигрантов вызвала выписка другого пациента - однако у него тест на коронавирус был отрицательным.