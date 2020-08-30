Российских учителей не будут вакцинировать от коронавируса принудительно

Обязательной вакцинации учителей от коронавируса в РФ вводить не будут. Об этом, как пишет "КП", заявил глава департамента госполитики и управления в сфере общего образования Минпросвещения Евгений Семченко.

Прививаться или нет - дело каждого гражданина, отметил он. Между тем, по данным чиновника, учителя самостоятельно сдают анализ на COVID-19, проявляя гражданскую ответственность.

Напомним, ранее глава Минздрава Михаил Мурашко рекомендовал пройти вакцинацию от COVID-19 в первую очередь пожилым учителям. Делать прививку детям власти пока не планируют.

Российскую вакцину «Спутник V» сейчас тестируют в клиниках, в процессе принимают участие около 40 тыс. человек. Планируется устроить массовую вакцинацию в январе. Первыми власти хотели привить пожилых людей и детей.