Еще 186 петербуржцев подхватили коронавирус

В Санкт-Петербурге, по данным на 30 августа, прибавилось 186 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. При этом выздоровели 68, а умерли пять человек.

В целом по России подтвержденных случаев – 4 980 в 83 регионах, при этом 1 252 бессимптномно. Зафиксировано на сегодня 68 летальных случаев во всей стране. А выписано по выздоровлению 2 599 человек.

Общее число заболевших за все время пандемии превысило 990 тыс. Умерло 17 093 человека, выписано по выздоровлению почти 807 тыс. пациентов.