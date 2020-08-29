Акции протеста в Берлине: жители недовольны политикой по коронавирусу

Около 18 тыс. демонстрантов (по официальным данным, СМИ сообщают о 30 тыс. участников), протестующих против политики властей Германии по части борьбы с коронавирусной пандемией, вышли на улицы Берлина в субботу днем. Полицейские начали задерживать митингующих, пишет Bild.

Безопасность на Фридрихштрассе охраняют около 3 тыс. полицейских с водометами. Мероприятие перекрыло несколько центральны улиц немецкой столицы.

Возле Бранденбургских ворот установили сцену и аппарат, из которого раздается громкая музыка.

Участники митинга в большинстве своем не носят маски.

Акция была разрешена властями, но только при условии соблюдения социальной дистанции, передает RT в своем Telegram-канале.

В Германии, где число погибших от коронавируса превысило 9 тыс. за все время пандемии, уже отменены почти все ограничения. Однако нельзя пока устраивать массовые мероприятия, а посещение общественных заведений предполагается только в масках.