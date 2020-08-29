Власти РФ думают разрешить иностранным студентам въезд, несмотря на коронавирус

Иностранные студенты смогут вернуться в Россию на обучение. Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Максим Зайцев просит министра науки и высшего образования России Валерия Фалькова разрешить въезд в страну иностранным студентам, передает РИА Новости.

Депутаты считают, что дистанционное обучение не такое качественное, как очное, а также может перегрузить преподавателей.

Ожидается, что изменения для поступивших в вуз будут введены с 1 сентября, а для продолжающих обучение - с 15 октября, пишет ТАСС.

При въезде в страну студенты должны будут иметь отрицательный тест на коронавирус, сделанный не менее чем за три дня до прибытия.

Ранее Роспотребнадзор рекомендовал допускать иностранцев к занятиям в вузах после 14-дневного карантина и по результатам отрицательного теста в последние дни этой изоляции.