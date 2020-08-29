Коронавирус попробуют победить лекарством для кошек

Экспериментальные лекарства от вирусного перитонита кошек могут подавлять работу ключевого фермента коронавируса. Этот фермент вирус использует для размножения, пишет ТАСС.

Препараты могут достаточно эффективно блокировать вирусный фермент Mpro в культурах клеток человека. Планируется протестировать эти лекарства на добровольцах.



Перитонит, смертельный для большинства непривитых домашних кошек, вызывает коронавирус FCoV, который попадает в организм через ЖКТ. Дальше у кошки начинается лихорадка, отсутствие аппетита и потеря иммунитета.

В случае успешных испытаний "кошачих" экспериментальных лекарств на людях, опыт значительно обогатит арсенал медиков. К тому же уменьшится вероятность мутации.

Ранее у двух кошек в Тюмени и Москве обнаружили коронавирус. Как животные перенесли заболевание, не сообщалось.