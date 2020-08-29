Путин призвал соблюдать санитарные меры в школах

Президент РФ призвал взрослых и детей соблюдать санитарные предписания врачей в школах, насколько это возможно. При этом Владимир Путин подтвердил, что учебный год 2020/2021 начинается очно с 1 сентября. Об этом он рассказал в интервью "России-1".

Путин указал, что решение и правительственное, и региональное.

По мнению президента, студентам можно зачитывать лекции онлайн - это не повредил образовательному процессу, который нужно в этом году выстраивать гибко.

При этом Путин считает, что носить маски и читать в них лекции или уроки - самое простое дело. Между тем, в различных регионах ношение масок в школах для преподавателей стало обязательным требованием.

Напомним, что в линейках 1 сентября в Санкт-Петербурге смогут принять участие первоклашки, выпускники и их родители. До начала 2021 года проводить массовые мероприятия в учебных заведения не разрешается.