В Петербурге немного выросло число заболевших коронавирусом за сутки

В Санкт-Петербурге за сутки прибавилось 189 заболевших коронавирусной инфекцией. При этом выздоровели 95 человек, скончались 15.

Данные по РФ на 29 августа: заболел 4 941 человек, при этом 1 269 пациентов болеют без клинических проявлений. 5 917 человек выздоровели, 111 скончались.

За весь период пандемии в России подхватили коронавирус свыше 985 тыс. человек, выздоровели более 804 тыс. Вирус унес жизни свыше 17 тыс. россиян.

Отметим, что пока в Санкт-Петербурге действует ряд ограничений, связанных с коронавирусом. Необходимо соблюдать дистанцию в общественных местах, носить маски. Людные заведения работают с ограничениями. Медики советуют прививаться от сезонного гриппа.