Эксперт: Нормальная жизнь после пандемии будет только летом 2021 года

Вторая волна коронавируса наверняка случится. Об этом сказал академик РАН, директор Центра иммунологии и молекулярной биомедицины МГУ, профессор Михаил Пальцев, передает оперштаб по борьбе с коронавирусом.

Академик напомнил, что исторически вирусные пандемии протекали в три волны. Согласно исследованиям, первый этап был сильный, однако второй - еще сильнее. Только третий давал низкие показатели, потому что у общества появлялся коллективный иммунитет. Он формируется, когда вирус подхватили более 60% населения.

Если поболеть успели 95% популяции, вирус попросту исчезнет, отметил Пальцев.

По его словам, заболеваемость COVID-19 может возрасти осенью, хотя летом мы видели спад показателей.

У многих самоизолировавшихся снилизся иммунитет, что может повлиять на течение сезонных болезней и также коронавирусной инфекции.

Пальцев также подтвердил, что заразиться коронавирусом можно повторно.