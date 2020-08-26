СМИ: Смольный не готовит новых "коронавирусных" ограничений

Информация о планах Смольного насчет новой волны запретов в случае осеннего "наступления" коронавируса не соответствует действительности. Об этом сообщил источник "Невских новостей" в комитете по экономической политике и стратегическому планированию.

Пресс-служба вице-губернатора Санкт-Петербурга Евгения Елина уже готовит официальное опровержение появившейся накануне информации.

Отмечается, что в администрации сейчас работают над расчетами по мерам поддержки населения.

Накануне СМИ Петербурга писали о том, что при возможной второй волне коронавируса осенью могут снова закрыть кафе, рестораны и ТЦ.