Петербургский врач рассказала, что делать переболевшим коронавирусом

Переболевшим коронавирусом следует ожидать удаленных последствий и обращаться к врачам, которые могут посоветовать пройти реабилитацию. Об этом рассказала главный врач Городской больницы №20 Санкт-Петербурга Татьяна Суровцева.

По ее словам, некоторых пациентов необходимо поставить на диспансерный учет.

Нужно помнить о восстановлении и поддержании иммунитета. В этом помогут настои трав (ромашка, иван-чай, володушка и др.), витамины - D, B, магний и др.

Также можно делать легочную гимнастику, отмечает специалист, да и обычные физические упражнения окажут положительное влияние.

Чтобы не подхватить вирус, нужно соблюдать санитарные правила, носить маску и перчатки, а по возвращении с улицы можно полоскать рот водой или настоем ромашки, промывать ноздри.

Отметим, что по состоянию на сегодня в Петербурге прибавилось свыше 180 новых заболевших коронавирусной инфекцией.