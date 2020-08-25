В Петербурге поставили памятник коронавирусу

На улице Передовиков в северной столице поставили «Памятник победе над коронавирусом». Как сообщает телеканал "Санкт-Петербург", это символическое изображение вирусной единицы, заключенное в клетку.

Напомним, в августе в РФ зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса. Ожидается, что массовая вакцинация начнется в январе 2021 года.

Также идут разработки других вариантов вакцины, как в России, так и в других странах мира.

Пандемия затронула множество государств, число переболевших жителей планеты превысило 23,7 млн человек. По всему миру умерли более 800 тыс. человек. Последствия карантина, который вводился повсеместно, ощущаются до сих пор на многих уровнях - начиная от социального, заканчивая экономическим.