В Санкт-Петербурге выявили 179 заболевших коронавирусом

В северной столице прибавилось 179 новых заболевших коронавирусной инфекцией. По данным на 25 августа, выздоровели 89 человек, умерли 15.

При этом, отмечают в оперштабе, проведено 15 тыс. 711 тестов на коронавирус за минувшие сутки. 169 человек наблюдаются у медиков, 6 находятся в обсерваторе. 163 человека отмечены как контактные.

Всего за последние сутки в России выявили 4 696 новых случаев заболевания, более 1,2 тыс. из них - без клинических проявлений. На утро 25 августа умерли 120 человек по всей стране, а выписаны 6 652 человека.

За весь период пандемии в нашей стране переболели коронавирусом 966 тыс. челоовек, погибли свыше 16,5 тыс.