Польша открывается: страна приняла решение пустить россиян

Расширяется список стран, гражданам которых разрешат въезжать на территорию Польши. В список на въезд включат граждан России, Сербии, Китая, Сингапура и ряда африканских стран, сообщает РИА Новости со ссылкой на польские СМИ.

В "черном" списке пока находятся 63 страны, в том числе, Бельгия, Испания, США, Индия и Филиппины.

Пока не сообщается, с какой даты будет действовать разрешение на въезд.

Ранее границы для россиян открыла Черногория и Киргизия. Ожидается, что с 1 сентября откроют границы с Арменией, Казахстаном и Таджикистаном, о чем сообщали в АТОР.