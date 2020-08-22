ВЦИОМ: Половина россиян не хотят делать прививку от коронавируса

Свыше двух третей россиян готовы привиться от коронавируса с помощью новой вакцины "Спутник V". Такие данные озвучил глава ВЦИОМ Валерий Федоров.

При этом, передает ТАСС, более 50% не готовы прививаться.

Федоров предположил, что те, кто не хочет делать укол вакциной боятся или не верят в эффективность препарата.

Опрос проводился среди взрослого населения и охватил свыше 1,5 тыс. россиян.

Среди медиков ранее также проводился опрос - более 50% не решились бы привиться, а 24% сделали бы укол (согласно опросу в начале августа, в котором приняли участие более 3 тыс. врачей).

Напомним, в августе была зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавирусной инфекции. Она получила название "Спутник V".