Дополнительные средства для выплат петербургским медикам: еще 415 млн рублей

Постановление о дополнительных выплатах медикам, пострадавшим при оказании помощи больным коронавирусом, подписал губернатор города Александр Беглов. Из резервного фонда будут выделены 415 млн рублей, которые должны покрыть выплаты примерно 2,2 тыс. медиков.

Ранее на выплаты медикам из фонда было выделено более 1,5 млрд рублей. Средства получили 4 956 человек и 21 семья медиков, скончавшихся из-за работы с коронавирусными больными.

Заявления на предоставление выплат сейчас продолжают поступать.

Отметим, по данным на сегодня, в Санкт-Петербурге заразились коронавирусом 183 человека.