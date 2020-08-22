ВОЗ дала коронавирусу менее двух лет

Пандемия коронавируса может закончиться меньше, чем за два года. Такое мнение высказал гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

Для скорейшей победы над вирусом необходимо объединить усилия и проявить глобальную солидарность.

Гебрейесус напомнил, что пандемия испанского гриппа, с которой человечество столкнулось в 1918 году, длилась два года.

Сейчас в мире гораздо выше число связей, чем сто лет назад, поэтому распространение вируса может быть шире. Однако в пользу человечества говорят новые технологии и знания.

По последним данным ВОЗ, число зараженных коронавирусом в мире превысило 22,5 млн, более 788,5 тыс. человек умерли.

В России с начала пандемии выявили свыше 946 тыс. случаев коронавируса, зафиксировано более 16 тыс. летальных исходов, выздоровели 761 тыс. человек.