Коронавирусные ограничения в Петербурге продлят на сентябрь

В Петербурге до конца сентября будут продлены несколько ограничений, введенных в городе из-за пандемии коронавируса. Некоторые из них даже будут действовать до 1 ноября.

Смольный подготовил новую редакцию 121 постановления.

Планируется ограничивать работу детских лагерей до 1 ноября.

Рекомендован режим самоизоляции для людей старше 65 лет. Кроме того, все еще нужно будет носить маски в общественных местах и транспорте.

Отметим, что глава Всемирной продовольственной программы (ВПП) Дэвид Бисли в интервью ТАСС сказал, что в мире растет число недоедающих людей, и пандемия только усугубила эту проблему. В ближайшие полгода на гуманитарную помощь нужно будет 5 млрд долларов. Число людей, нуждающихся в продовольствии, вырастет со 140 млн до пандемии до 270 млн уже до конца этого года.