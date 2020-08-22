Число новых заболевших в Петербурге снова выросло - 183

Число новых заболевших немного выросло по сравнению с предыдущим днем. За сутки в Санкт-Петербурге насчитали 183 новых больных коронавирусной инфекцией.

Умерли 18 человек, выздоровели 110 человек.

Всего в РФ на 22 августа заболел 4 921 человек, 1 238 из них - бессимптомно. Летальных случаев - 121, выздоровели 6 147 человек.

Всего в России за все время пандемии заболели свыше 951 тыс. человек, умерли более 16 тыс., выписано по выздоровлению по России свыше 767 тыс.

По всей стране сохраняются некоторые ограничения, связанные с коронавирусом. В Петербурге, как и в большинстве городов, гражданам советуют носить маски в общественных местах, использовать санитайзеры и соблюдать социальную дистанцию.