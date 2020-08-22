Количество внебольничных пневмоний в июне выросло более чем в 30 раз

В июне внебольничную пневмонию диагностировали сразу у 20 080 петербуржцев. По данным Петростата, это в 31 раз больше данных за июнь 2019 года. По данным для мая, рост составил всего в 2 раза.

Всего с января по июнь 2020 года пневмонию диагностировали у 40 617 человек.

Также выросла статистика по смертности. За полгода 2019 года скончались 30 273 петербуржца, в этом году – 34 276.

Ранее специалисты отмечали, что летом такая заболеваемость не может считаться нормой.

Между тем, директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что создание вакцины от коронавируса не приведет само по себе к немедленному прекращению пандемии.