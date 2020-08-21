Россияне собирают подписи против ношения масок

Президент Лиги защитников пациентов Александр Саверский разместил на сайте change.org петицию с просьбой отменить обязательное ношение масок в общественных местах. Он обратился к президенту России Владимиру Путину, передает "Росбалт".

Саверский считает, что нужно отменить штрафы за неношение СИЗ. По его мнению, люди устали от спорных ограничений.

Эффективность ношения СИЗ не доказана ни в РФ, ни в мире, ВОЗ не высказывала точных данных, указывает общественный деятель.

По его данным, некоторым людям ношение маски попросту вредно по состоянию здоровья. Кроме того, для малообеспеченных граждан это существенная статья расходов.

Отметим, что в Германии ответственность за нарушение обязанности носить маску колеблется от 15€ до 500€ в зависимости от района страны. В Британии - 100£ штрафа. Во Франции штраф за отказ носить маску в помещении в общественном месте составляет 135 €. Строже всего к ношению масок подошли в Италию. В стране, понесшей самые большие потери в ходе пандемии, штраф за отказ от выполнения масочного режима может достигать 1000 €, а частное предприятие вообще могут закрыть на срок от пяти до 30 дней.