Испытания вакцины: петербуржцы в деле

Фармацевтическая компания AstraZeneca (Британия, Швеция) и ученые из Оксфордского университета (Великобритания) получили разрешение от Минздрава РФ, чтобы провести тесты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав.

Это третий этап клинических испытаний AZD1222. Буду проверяться безопасность препарата и его имуногенность.

В исследованиях примут участие 150 человек из Москвы и Петербурга.

Отметим, что разработками вакцины занимаются ученые по всему миру. В РФ в середине августа зарегистрировали первую вакцину от коронавируса. Сейчас ведется тестирование второй.

Планируется начать массовую вакцинацию россиян в январе 2021 году.