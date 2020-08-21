Вакцина от коронавируса не вызвала побочных реакций у добровольцев

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Вакцина «Вектора» называется «ЭпиВакКорона». Ее применение подразумевает введение препарата повторно спустя 2-3 недели после первого укола. Сейчас двукратную вакцинацию получил один доброволец.

Как сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, первую прививку получили 57 добровольцев и 43 получили плацебо.

Добровольцы, которые участвую в испытаниях вакцины научного центра "Вектор", заявляют о хорошем самочувствии без побочных эффектов.

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