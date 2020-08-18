У двух российских кошек обнаружили коронавирус

У двух домашних кошек найдена коронавирусная инфекция. Об этом сообщил в РБК руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт.

По его словам, животным были сделаны тесты, получен положительный результат. В ведомстве отметили, что ведется разработка вакцины для животных. Возможно, к осени будут готовы образцы, пояснил Данкверт.

Он рассказал, что Роспотребнадзор не выслал ведомству образцы РНК вируса для работы, однако помогли другие ведомства. Таким образом, Россельхоз разработал тест-систему для животных. Однако, указал чиновник, с ее помощью можно тестировать и людей.

Отметим, что ученые из США утверждают: от кошек к человеку коронавирус не передается, однако они могут заражать друг друга.

Ученые из Канзаса пришли к выводу, что кошки переносят болезнь без серьезных последствий для организма, антитела у них вырабатываются спустя неделю. Однако нельзя сказать, что их исследование было массовым, поэтому и результаты относительные.