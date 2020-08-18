В Боткинской больнице не подтвердили наступление второй волны коронавируса

Главный врач Клинической инфекционной больницы им. Боткина Денис Гусев считает преждевременным сейчас говорить о второй волне коронавируса, так как не закончилась первая. Она сохранилась и приобрела "пологую форму", отметил специаист в интервью "Петербургскому дневнику".

По его словам, в первые осенние месяцы к коронавирусу могут присоединиться сезонные ОРВИ и грипп. На данный момент непонятно, как они будут протекать вместе, пояснил Гусев, добавив, что это будет видно уже на практике.

Напомним, накануне Александр Беглов призывал петербуржцев не становиться ковид-диссидентами и носить средства защиты (маски в общественных местах), так как вирус пока еще ходит по северной столице.

Пик заболеваемости в Петербурге был в мае-июне. Сейчас в сутки прирост новых заболевших составляет около 160 человек - этот показатель держится уже две недели.