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Кинотеатрам и фудкортам придется повременить с открытием

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© Фото: pixabay.com

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Запрет на работу развлекательных заведений продлят до 30 августа.

В Санкт-Петербурге продлили до 30 августа ряд ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Пока нельзя открыться фудкортам в торговых центрах, кинотеатрам, нельзя проводить спортивные и культурные массовые мероприятия в зданиях, нельзя работать клубам и небольшим зоопаркам.

Отметим, что бизнесмены ранее обращались к властям Петербурга с просьбой снять ограничения, так как финансовые потери давно перешагнули разумный порог. По данным предпринимателей, из-за закрытия ТЦ на карантин, моллы потеряли до 100 млн рублей прибыли.

Между тем, некоторые театры уже начали работать и принимать зрителей. Так, открылся Мариинский театр. На прошлой неделе там обнаружили около 30 заболевших коронавирусом. Всех артистов отправили на карантин, помещения обработали и снова начали пускать посетителей.

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