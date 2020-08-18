Кинотеатрам и фудкортам придется повременить с открытием

В Санкт-Петербурге продлили до 30 августа ряд ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Пока нельзя открыться фудкортам в торговых центрах, кинотеатрам, нельзя проводить спортивные и культурные массовые мероприятия в зданиях, нельзя работать клубам и небольшим зоопаркам.

Отметим, что бизнесмены ранее обращались к властям Петербурга с просьбой снять ограничения, так как финансовые потери давно перешагнули разумный порог. По данным предпринимателей, из-за закрытия ТЦ на карантин, моллы потеряли до 100 млн рублей прибыли.

Между тем, некоторые театры уже начали работать и принимать зрителей. Так, открылся Мариинский театр. На прошлой неделе там обнаружили около 30 заболевших коронавирусом. Всех артистов отправили на карантин, помещения обработали и снова начали пускать посетителей.