Еще одна больница получила внушительный штраф

Петроградский районный суд оштрафовал городскую больницу №9. Среди сотрудников и пациентов медицинского учреждения в мае 2020 года обнаружили случаи заражения коронавирусом, сообщила пресс-служба судов Петербурга.

Расследуя вспышку заболеваемости, эксперты обнаружили, что воздух в больнице не обеззараживали ультрафиолетовыми облучателями рециркулярного типа. Кроме того, было мало дезинфецирующих средств и уборка проводилась недостаточно часто.

Отвечая на обвинения, представитель больницы указал, что в указанный период - начало мая - больница готовилась к капремонту. Средства на новые облучатели не были выделены, так как борьба с коронавирусом требовала значительных трат от властей. При этом больница недополучила свыше 230 тыс. рублей в 2020 году.

Напомним, ранее суд оштрафовал Покровскую больницу. Согласно выводам суда, в Покровке нарушался противоэпидемический режим. Кроме того, медучреждение несвоевременно предоставляло информацию Роспотребнадзору о заражении COVID-19. Больница получила штраф в 120 тыс. рублей.