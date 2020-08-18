Данные по заболеваемости не удивляют: на 18 августа 157 новых случаев

По состоянию на 18 августа, в Петербурге зарегистрировано 157 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. При этом умерли 19 человек, а выздоровели 83.

Всего в России – 4 748 случая за сутки в 83 регионах, треть из них болеют бессимптомно.

Выздоровели 6 527 россиян, летальных случаев 132.

За минувшие сутки в Петербурге на коронавирусную инфекцию проверили 8027 человек. Под наблюдением медиков остаются 462 человека, из них 209 – контактные, 159 – в обсерваторе и 94 – на лечении дома с соблюдением карантина.

Накануне к петербуржцам обратился губернатор Александр Беглов. Он отметил, что вирус пока не отступил и необходимо соблюдать санитарные предписания. Так, в общественных местах необходимо соблюдать дистанцию и носить маску.