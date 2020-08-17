Беглов: Вирус не отступил. Берегите себя

Глава Петербурга Александр Беглов считает, что рано расслабляться и забывать о пандемии. В эфире «Радио России» он призвал граждан носить СИЗ, хотя вирус и отступил.

По словам Беглова, эпидемия пока продолжается, хотя можно увидеть признаки возвращения северной столицы к обычной жизни.

Губернатор попросил петербуржцев помнить, что вирус не отступил, и нужно беречь себя и своих близких, пользуясь СИЗ.

С начала пандемии в городе на Неве выявили более 34 тыс. случаев заражения коронавирусом, выздоровели более 24,6 тыс. человек. В последние две недели в Петербурге стабильно прибавляется в день около 160 новых заболевших, но и выздоровевших становится больше.

Уже шесть больниц перепрофилированы из ковидных госпиталей в медучреждения с нормальным режимом работы.