ТЦ Петербурга не закроют в случае второй волны

Российский совет торговых центров (РСТЦ) считает, что закрывать моллы в случае нового наступления COVID-19 нецелесообразно. Совет выступил с соответствующей инициативой, передают "Известия".

Правительство поддержало мнение предпринимателей.

По данным бизнесменов, за время простоя во время карантина каждый торговый центр потерял миллионы рублей - счет идет на десятки, до 100 млн рублей.

Второго закрытия ТЦ не переживут, предупреждают предприниматели. Многим придется закрыться окончательно, уволив всех сотрудников и ухудшив и без того непростую ситуацию с безработицей.

Отметим, что в Петербурге проходят проверки ТЦ на соблюдение санитарных норм. Также инспекторы посещают магазины и кафе.