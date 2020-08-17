В Мариинке заболели коронавирусом 30 человек

Три десятка сотрудников (большинство - артисты) Мариинского театра заразились COVID-19. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу отдела пидемиологического надзора городского управления Роспотребнадзора Ирину Чхинджерия.
Большинство заболевших находятся дома на карантине, трое - в стационарах.
15 августа в театре провели дезинфекцию, сейчас Мариинка работает.
Все работники театра - четыре сотни человек - сдали тесты, результат отрицательный.
Первые заболевшие появились в начале августа. О положительных тестах сообщил 8 августа руководитель и гендиректор театра Валерий Гергиев. Театр закрывали для посетителей, чтобы провести санобработку.