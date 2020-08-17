Покровскую больницу оштрафовали на 120 тыс. рублей за полторы сотни больных коронавирусом

Василеостровский районный суд оштрафовал Покровскую больницу, признав медучреждение виновным во вспышке коронавируса. Как сообщает пресс-служба судов Петербурга, больнице придется выложить за "провинность" 120 тысяч рублей.

Согласно выводам суда, в Покровке нарушался противоэпидемический режим. Кроме того, медучреждение несвоевременно предоставляло информацию Роспотребнадзору о заражении COVID-19.

Больница была перепрофилирована в числе первых в Петербурге. В апреле случился скандал: медики, работающие в заведении, записали видеообращение, в котором утверждали, что в больнице находятся пациенты с коронавирусом, хотя руководство медучреждения эту информацию отрицало.

В итоге в Покровке тогда заразились 68 пациентов и 87 медиков - всего 155 человек.