Учителя будут преподавать только в масках

Учителям школ в России нужно будет постоянно носить маски в новом учебном году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минпросвещения России.

Дети могут надевать СИЗ по желанию или по указанию родителей.

Родители смогут обратиться в администрацию школы, если заметят несоблюдение санитарных требований.

Отметим, что, вероятно, все линейки в России 1 сентября будут отменены. Однако очная форма обучения в сентябре запускается в полном объеме.