Еще одна больница Петербурга возвращается к нормальной работе

В Госпитале для ветеранов на Народной решили пока оставить внешних санпропускников и запасы СИЗ для врачей, чтобы перепрофилировать медучреждение в ковидный центр в случае новой волны коронавируса.

Госпиталь работал в качестве инфекционной больницы для заразившихся COVID-19 4 месяца, оказавшись в числе первых, перешедших на работу с ковид-больными. Более 3 тысяч человек проходили там лечение в последние месяцы.

Всего в Санкт-Петербурге шесть медучреждений вернули к работе в штатном режиме. Далее планируется вернуть к плановой работе Покровскую больницу и Городскую больницу №20.