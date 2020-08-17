Что носить для защиты от коронавируса?

Хлопковые маски и одежда удерживают коронавирус очень плохо. Это выяснили канадские ученые, пишет портал medRxiv.

При попадании на ткань 100% хлопка вирус деградирует менее, чем за сутки. Они исследовали различные ткани, из которых производят маски и перчатки - СИЗ - нитрил, пластик и сталь.

Исследователи установили, что на хлопковой ткани вирус было невозможно обнаружить.

Таким образом, хлопковые маски оказались самыми безопасными и выгодными.