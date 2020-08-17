В Петербурге держится уровень заболеваемости

В Петербурге на 17 августа 159 новых заболевших коронавирусной инфекцией. Выздоровели на сегодня 69, скончались двое.

Всего в РФ на сегодня 4 892 случая заболевания.

В Ненецком и Чукотском АО не зафиксировано новых случаев.

Ранее сообщалось, что коронавирус мог появиться не в Ухане в 2019 году, а намного раньше. Ученые предполагают, что вирус могли "откопать" рабочие шахты в Китае.