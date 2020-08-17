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Ученые рассказали, как коронавирус мог появиться на самом деле

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© Фото: pixabay.com

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Новая версия появления COVID-19 включает также китайское происхождение, однако на много лет раньше.

Коронавирус мог появиться гораздо раньше прошлого года. Основная версия пока - появление вируса в Ухане (Китай) в 2019 году. Однако, пишет The Sun, по новой версии специалистов, вирус могли найти также в Китае, однако в 2012 году.

Рабочие тогда вели очистку шахты Модзян в префектуре Юньнань от фекалий летучих мышей. Три человека из восьми, проводивших работы на протяжении двух недель, позже скончались от пневмонии.

Лечившие рабочих врачи принимали те же меры, что принимаются сейчас для больных коронавирусной инфекцией - антикоагулянты, антибиотики и ИВЛ. Кроме того, сходными были симптомы болезни.

Из Юньнани вирус, который не удалось определить, отправили в Ухань. Возможно, пишет издание, болезнь "ускользнула" из лаборатории.

Отметим, что китайские ученые считают источником коронавируса рынок, на котором торговали необычными животными без соблюдения санитарных требований.

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