Испытания вакцины: ученые запустили второй этап

Добровольцы, которые участвуют в испытаниях НЦ "Вектор" вакцины против коронавируса, чувствуют себя хорошо. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она отметила, что это клинические испытания. У испытуемых нет никаких негативных эффектов.

В Новосибирске тестируют вторую вакцину, о первой сообщалось ранее, что она признана эффективной, ее создали в центре им. Гамалеи. Минздрав зарегистрировал этот препарат под названием "Спутник V".

Попова указала, что в любой стране должно быть несколько различных вакцин.