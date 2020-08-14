Петербуржцы стали чаще обращаться к психологам

За первый квартал 2020 года в Петербурге вырос спрос на услуги психологов, конфликтологов и медиаторов. Как и по всей России, скачок составил 400% в сравнении с тем же периодом прошлого года, рассказали в пресс-службе Смольного.

Во время карантина специалисты оказывали помощь горожанам дистанционно - по телефону или с помощью интернета.

С апреля по июль в службу "Контакт" позвонили более 150 раз. Больше всего жителей города интересовало, как решить проблему с детьми. Во время самоизоляции вырос уровень конфликтности между людьми, так как им приходилось быть в замкнутом пространстве.

После снятия ограничений, спрос на психологов не уменьшился.