Что нужно для отдыха в Турции в условиях коронавирусной пандемии

Российские туристы должны соблюдать несколько правил во время отдыха на турецких курортах.

Посол России в Турции Алексей Ерхов в интервью "Известиям" отметил, что в стране продолжают ежедневно фиксировать более тысячи новых случаев заражения инфекцией, поэтому в большинстве турецких городов ношение медицинских масок остается обязательным. Штраф при отсутствии СИЗ равняется примерно 9300 рублей.

Кроме того, россиянам необходимо покупать расширенные медстраховки, чтобы в случае заражения покрыть расходы на медицинские услуги.

Дипломат рассказал, что в качестве обсерваторов выступают отели. Владельцы отелей должны обеспечить двухнедельное питание и проживание туристов в таких случаях за свой счет. При этом покупка обратного билета, вместо сгоревшего старого, видимо, ложится на плечи самого туриста.

Спрос на туры в Турцию сейчас сопоставим с прошлогодним.