Врачи не верят в вакцину против коронавируса

Большинство (52%) медицинских работников в РФ не готовы сделать прививку от коронавируса, зарегистрированную недавно в России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на опрос сервиса «Справочник врача», в котором поучаствовали более 3 тыс. медиков.

При этом 24,5% респондентов готовы привиться.

Две трети опрошенных считают, что пока что мало данных о эффективности вакцины. Почти половина считает, что ее создали слишком быстро.

Прививку в РФ планируют запустить для обычных граждан в январе.