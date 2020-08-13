Какие страны СНГ готовы пустить россиян в сентябре?

Пассажирские авиаперевозки в страны ближнего зарубежья могут возобновиться уже в начале сентября. Издание Ассоциации туроператоров России "Вестник АТОР" со ссылкой на источники сообщает, что с 1 сентября авиакомпании начнут выполнять регулярные рейсы в Казахстан, Таджикистан, Киргизию и Армению.

По мнению экспертов, в РФ стабилизировалась ситуация с заболеваемостью коронавирусом, что повлияло на решение наших соседей. К тому же могла сыграть позитивно информация о запуске вакцины, которую создали в России.

В СНГ эпидемия также понемногу идет на спад. Так, власти Казахстана объявили, что 17 августа будут постепенно снимать ограничительные меры.

Граница с Белоруссией пока закрыта - рассмотрение вопроса о возобновлении сообщения пройдет после 21 августа. Сообщалось о беспорядках в Минске и других городах после президентских выборов.