Индонезия под запретом: Россияне не попадут на Бали

Правительство Индонезиине пустит туристов в этом году. Как сообщает ТАСС, ранее в стране были сняты ограничения по коронавирусу, однако не для иностранцев.

Власти Индонезии планируют пока заняться вопросом развития внутреннего туризма.

Отметим, Россия на сегодняшний день открыла границы с Турцией, Великобританией, Танзанией и Швейцарией. Еще несколько стран заявили о готовности принимать российских туристов – Хорватия, Черногория, Египет, ОАЭ, Куба, Доминикана, Мексика, Кения и Мальдивы. Со стыковкой через Стамбул уже сейчас можно улететь в Египет, Кению и Черногорию.